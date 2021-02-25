Победа над Германией и золото Олимпиады. Три года успеху сборной России по хоккею

25 февраля 2018 года сборная России на Олимпиаде в Пхенчхане в финале хоккейного турнира обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ.

Россияне на Олимпиаде выступали под командой «Олимпийские спортсмены из России», а в турнире не принимали участие игроки из НХЛ. Команда Олега Знарка заняла первое место в группе B со Словенией, США и Словакией, в четвертьфинале обыграла Норвегию (6:1), а в полуфинале оказалась сильнее Чехии (3:0).

В финале Германия до 59-й минуты вела со счетом 3:2, однако на 59:04 Никита Гусев сравнял счет и перевел встречу в овертайм, где победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

Сборная России впервые стала олимпийским чемпионом. В 1998 году россияне стали серебряными призерами, а в 2002-м завоевали бронзу.