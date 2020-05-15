Тарасова рассказала, почему плакала после проката Медведевой на Олимпиаде

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, какие испытывала эмоции, когда работала комментатором на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

— На Олимпийских играх я не могла себя сдержать, я сильно плакала, когда откаталась Женя. Потому что Медведева так откаталась, что она как бы из себя вынула душу, — рассказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Один дома». — Она откатались до слез. Когда у человека нет ничего больше — все, что она могла, все до последнего вздоха она отдала этой программе. И я очень плакала, и это было в эфире.

Потом мы не смеялись, потому что очень сильно наказывали за эти слезы — писали глупости. А для меня это просто поступок — то, как она катается. Я знала, что у нее болит. И это не значит, что я не любила Алину. Глупость какая-то.