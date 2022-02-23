Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:26

Появилось видео, как Загитова готовилась к Олимпиаде в Пхенчхане

Анна Горшкова
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Global Look Press

В Instagram появилось видео, как российская фигуристка Алина Загитова готовилась к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Прекрасное фан-видео. Спасибо еще раз Алине за те незабываемые эмоции! Этот день однозначно в памяти навсегда», — написано под видео.

Публикация от Alina Zagitova fan account ? (@teamzagitova)

На Олимпиаде-2018 Загитова стала олимпийской чемпионкой в одиночном женском катании, а также завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях в возрасте 15 лет.

Второе место тогда заняла Евгения Медведева, третье — Кэйтлин Осмонд из Канады.

Фигурное катание
Олимпиада
Алина Загитова
8
0
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анна Щербакова подарила Софье Акатьевой Бин Дунь Дуня
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости