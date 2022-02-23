Появилось видео, как Загитова готовилась к Олимпиаде в Пхенчхане

В Instagram появилось видео, как российская фигуристка Алина Загитова готовилась к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Прекрасное фан-видео. Спасибо еще раз Алине за те незабываемые эмоции! Этот день однозначно в памяти навсегда», — написано под видео.

На Олимпиаде-2018 Загитова стала олимпийской чемпионкой в одиночном женском катании, а также завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях в возрасте 15 лет.

Второе место тогда заняла Евгения Медведева, третье — Кэйтлин Осмонд из Канады.