19:52 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК создаст рабочую группу, которая будет следить за поведением россиян на Олимпиаде

Президент МОК Томас БАХ. Фото AFP
Президент МОК Томас БАХ. Фото AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

 
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Спортсмены подпишут специальную декларацию, в которой значится, что за нарушение правил МОК они могут быть лишены аккредитации и отлучены от Игр.

За соблюдением правил будет следить рабочая группа МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом.

Эта группа затем предоставит полный отчет комиссии МОК во главе с членом исполкома Николь Хоевертц. Также в эту комиссию входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и генеральный директор организации Кристоф Де Кеппер.

Добавим, что эта комиссия определит окончательный состав российской делегации, которая сможет поехать на Олимпийские игры. На данный момент в делегацию входят 340 человек, из них 169 - спортсмены.

 

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