МОК создаст рабочую группу, которая будет следить за поведением россиян на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

Спортсмены подпишут специальную декларацию, в которой значится, что за нарушение правил МОК они могут быть лишены аккредитации и отлучены от Игр.

За соблюдением правил будет следить рабочая группа МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом.

Эта группа затем предоставит полный отчет комиссии МОК во главе с членом исполкома Николь Хоевертц. Также в эту комиссию входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и генеральный директор организации Кристоф Де Кеппер.

Добавим, что эта комиссия определит окончательный состав российской делегации, которая сможет поехать на Олимпийские игры. На данный момент в делегацию входят 340 человек, из них 169 - спортсмены.