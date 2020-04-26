КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Автор «золотого» гола на Олимпиаде-2018. Кириллу Капризову — 23

09:00
Кирилл Капризов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Кирилл Капризов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

26 апреля 1997 года в Новкузнецке родился Кирилл Капризов. Сегодня нападающему ЦСКА и сборной России исполняется 23 года.

За свою пока не очень продолжительную карьеру Капризов уже успел выиграть Кубок Гагарина вместе с ЦСКА, а в составе сборной России победить на Олимпиаде-2018. Причем именно его бросок принес победу российской команде в овертайме финального матча против Германии.

Капризов также завоевывал серебро и бронзу на МЧМ получал серебряную медаль на взрослом чемпионате мира.

В 2015 году нападающий был выбран на драфте НХЛ под общим 135-м номером «Миннесотой». Ожидается, что в следующем сезоне он уедет играть в Северную Америку.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир