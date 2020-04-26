26 апреля 1997 года в Новкузнецке родился Кирилл Капризов. Сегодня нападающему ЦСКА и сборной России исполняется 23 года.

За свою пока не очень продолжительную карьеру Капризов уже успел выиграть Кубок Гагарина вместе с ЦСКА, а в составе сборной России победить на Олимпиаде-2018. Причем именно его бросок принес победу российской команде в овертайме финального матча против Германии.

Капризов также завоевывал серебро и бронзу на МЧМ получал серебряную медаль на взрослом чемпионате мира.

В 2015 году нападающий был выбран на драфте НХЛ под общим 135-м номером «Миннесотой». Ожидается, что в следующем сезоне он уедет играть в Северную Америку.