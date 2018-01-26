20:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК запретил россиянам участвовать в альтернативных церемониях награждения во время Олимпиады

Провести российскую версию награждения наши спортсмены в Пхенчхане публично не смогут. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Провести российскую версию награждения наши спортсмены в Пхенчхане публично не смогут. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для представителей делегации России на Олимпиаде в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

 
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В одном из пунктов отмечается, что МОК будет строго следить за тем, что спортсмены носят. В частности можно использовать исключительно форму с логотипом "Олимпийские атлеты из России". Это касается как официальных церемоний, так и тренировок, соревнований и повседневной жизни.

Строго запрещается любая национальная символика. Также нельзя принимать участие в альтернативных церемониях награждения, организованных российской стороной или третьими лицами, и где может присутствовать российская символика.

Напомним, что спортсмены подпишут специальную декларацию, в которой значится, что за нарушение правил МОК они могут быть лишены аккредитации и отлучены от Игр. На данный момент в российскую делегацию входят 340 человек, из них 169 – спортсмены.

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