МОК запретил россиянам участвовать в альтернативных церемониях награждения во время Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для представителей делегации России на Олимпиаде в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

В одном из пунктов отмечается, что МОК будет строго следить за тем, что спортсмены носят. В частности можно использовать исключительно форму с логотипом "Олимпийские атлеты из России". Это касается как официальных церемоний, так и тренировок, соревнований и повседневной жизни.

Строго запрещается любая национальная символика. Также нельзя принимать участие в альтернативных церемониях награждения, организованных российской стороной или третьими лицами, и где может присутствовать российская символика.

Напомним, что спортсмены подпишут специальную декларацию, в которой значится, что за нарушение правил МОК они могут быть лишены аккредитации и отлучены от Игр. На данный момент в российскую делегацию входят 340 человек, из них 169 – спортсмены.