Виталий Кравцов: "Напряжение сейчас велико, ведь все хотят оказаться в окончательной заявке сборной"

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов отметил, что делает все, чтобы попасть в окончательный список команды на молодежный чемпионат мира-2018. Напомним, что турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Баффало. Первый матч россияне проведут 26 декабря против Чехии.

– Вам, наверное, менее волнительно, чем большинству ребят ждать оглашения состава, все-таки будет еще шанс сыграть в следующем году?

– Что будет в следующем году, еще неизвестно, поэтому делаю все возможное для попадания на чемпионат мира уже сейчас. А шанс сыграть за старший год только добавляет мотивации.

– Валерий Брагин публично говорил, что с составом определится по итогам контрольных матчей. Вы сами остались довольны тем, что показали в недавней игре с Данией?

– Я очень старался выполнять требования тренера, а как получилось, оценивать уже не мне. Немножко мешало, что давно не играли. Практики не было с начала декабря. Но, понятно, что надо показывать себя здесь и сейчас безо всяких отговорок.

– На тренировке вы работали с закрепленной экшен-камерой.

– Интересно посмотреть за тренировочным процессом в таком ракурсе. Надеюсь, что и болельщикам тоже. К тому же такие моменты помогают немного переключиться, напряжение сейчас действительно велико, ведь все хотят оказаться в окончательной заявке.