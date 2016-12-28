Валерий Брагин: "Зачем народ смешить-то"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги встречи чемпионата мира против команды Латвии (9:1), передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Наставник рассказал, почему он поменял сочетания защитников и объяснил, что предпринял против грубых действий защитников.

– Многие ваши хоккеисты говорят, что матч сложился непросто. Но по счету этого и не скажешь.

– Все ребята отнеслись к сопернику серьезно. Прекрасно понимали, что сборная Латвия не такой уж и слабый соперник. Мы видели их встречу против США – они неплохо выглядели по организации. Но мы сыграли правильно.

– Вы изменили состав звеньев.

– И дальше буду это делать. Надо усиливать игру, искать сочетания.

– Германа Рубцова, наконец, перевели в центр. Почему?

– Не устроили действия одного хоккеиста и мы перевели Германа в центр.

– Была мысль перевести из первого звена Александра Полунина.

– Нет, но мы с ним поговорили после игры с Канадой, все объяснили.

– И все-таки по измененным парам защитников. Что вы ищете?

– Мы просто ищем оптимальные связки, как в атаке, так и на воротах.

– Как вам голкипер Сухачев?

– Нормально.

– Но после той ошибки вы выглядели…

-… недовольным. Это конечно. Зачем народ смешить-то?

– У ваших хоккеистов были какие-то вопросы к арбитрам, хотя и небольшие. Что скажете?

– Да меня только одно удивило. Дважды игроки сборной Латвии брызгали снегом вратаря, а им не выписывали удаления. Хотя недавно на директорате сказали, что за это будут удалять.

– Приходилось ли успокаивать ребят в конце встречи, когда латвийская команда стала играть уже совсем грубо?

– Конечно, советовал им больше играть в пас, а не работать индивидуально, чтобы исключить стыки. Мы наших лидеров чуть реже выпускали при игре пять на пять – они в большинстве выходили.

– Просто молодежь могла и подраться.

– Да мы все это им давно объяснили. На провокации не поддаваться. Знаем, проходили уже.

– Сегодня довольны игрой в неравных составах?

– Конечно, давно уже не забивали так много. Но я все ждал, когда мы отойдем от нагрузок, появится легкость. И вот дождались.

– Будете ли завтра тренироваться?

– Пока не решили. У нас в день матч с американцами раскатка будет, но и матч дневной. Так что посмотрим, как лучше поступить.

– Кто понравился в вашей сборной?

– Все. Не надо никого выделять – нам нужна качественная командная игра. Когда они правильно играют, то удовольствия от хоккея получают. Но стоит им что-то выдумывать, так сразу появляются проблемы. У нас были два-три отрезка, когда ребята начинали ерундой заниматься.

– Как Вадим Кудаков в моменте с пропущенной шайбой?

– Ну да. Зачем он стал ловить шайбу, когда надо играть с нападающим. Не стоит этого делать. И вратарю обзор перекрываешь, и тебя легко объезжают. Играй с ним.