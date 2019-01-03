МЧМ. Россия – Словакия: прямая видеотрансляция – в 4.00

В Ванкувере сегодня, со 2 на 3 января, начнется раунд плей-офф молодежного чемпионата мира. И в первом раунде навылет подопечные Валерия Брагина встречается со сборной Словакии. Встречу принимает домашний стадион "Ванкувер Кэнакс" Rogers Arena, хоккеисты начнут игру – в 6.30 утра по Москве.

"СЭ" на своем сайте покажет матч Россия – Словакия в прямом эфире. Трансляция предоставлена букмекерской компанией "Лига ставок", официальным партнером Федерации хоккея России.

Эфир будет доступен на этой странице с любого удобного устройства.

Россияне, напомним, одержали четыре победы в четырех матча группового турнира и вышли с первого места, а словаки с одной победой вышли в плей-офф с четвертого места.

Победитель встречи Россия – Словакия в полуфинале встретится с сильнейшей командой из пары США – Чехия.

После матча Россия – Словакия на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Алексея Шевченко, который работает на турнире в Канаде, аналитика Игоря Еронко, а также видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх МЧМ.