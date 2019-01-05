02:56 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Кравцов не сдержал слезы после поражения России от США. Видео

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После поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира от США (1:2) нападающий сборной России Виталий Кравцов не смог сдержать слез в микст-зоне. В этой игре он восемь раз бросил по воротам американцев, но не смог забить.

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