Кравцов не сдержал слезы после поражения России от США. Видео

После поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира от США (1:2) нападающий сборной России Виталий Кравцов не смог сдержать слез в микст-зоне. В этой игре он восемь раз бросил по воротам американцев, но не смог забить.

Виталий Кравцов не смог сдержать слез после поражения от США #worldjuniors2019 pic.twitter.com/x9pA9vPET5 – СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 января 2019 г.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

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