Кен Йегер: "Макеева посадили на лавку? Ну, хоть чего-то удалось достичь"

Нападающий молодежной сборной Швейцарии Кен Йегер прокомментировал поражение от сборной России (2:5) в рамках молодежного чемпионата мира в Баффало. Напомним, в начале третьего периода Йегер сделал счет 2:2.

– Как удалось сравнять счет? По-моему, была атака "3 в 2", я хотел обыграть защитника (Макеева. – Прим. "СЭ"), чтобы потом переложить на удобную и вылезти на пятак. Все получилось как надо.

Защитника после этого посадили на лавку? Ну, хоть чего-то удалось достичь. Хотя все равно неприятное поражение.

Конечно, нам было тяжело. Мы подустали после матча с Белоруссией. Но старались не сбавлять обороты и играть как можно проще. К матчу со шведами нам нужно добавить в игре в обороне. Ну а в атаке чаще подключать защитников и идти на пятак, забивая оттуда голы. (Александр ЧЕХОВ)

Трансляция матча Россия - Швейцария