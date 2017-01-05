Денис Гурьянов: "Обидно проиграть матч с США вот так"

Нападающий молодежной сборной России Денис Гурьянов после полуфинального матча чемпионата мира с США (3:4 Б) подчеркнул, что не может выразил словами разочарование после этой встречи, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Сам форвард стал автором дубля.

– Может, не хватило эмоций после того, как вели в серии буллитов после трех бросков? – вопрос Гурьянову.

– Буллиты – лотерея. Кому-то везет больше, кому-то – меньше. Мне еще в "Ладе" Артис Аболс это говорил, что буллиты – это лотерея. И нам сегодня в них не повезло.

– Есть ли чувство разочарования?

– Конечно. Это обидно – проиграть вот так матч. Слов просто нет. Но все бились, старались, показывали характер. Вышли на третий период, проигрывая в одну шайбу, отыгрались, продолжали бороться. Ни к кому претензий не может быть. Мы отдали все. Просто не повезло.