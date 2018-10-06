"Зенит-2" и "Армавир" сыграли вничью в матче 15-го тура ОЛИМП-ФНЛ (1:1). Петербургский клуб набрал 7 очков и расположился на 20-й строчке турнирной таблицы. "Армавир" с 13 очками занимает 19-е место.
Олимп - ФНЛ
15-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Армавир" - 1:1 (1:1)
Голы: Прудников, 34 (1:0). Падерин, 37 (1:1).
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Рукас, Скроботов, Терентьев, Кириллов (Иванов, 46. Капленко, 81), Плетнев (Пенчиков, 71), Мусаев, Камышев, Богаев, Прудников, Макеев (Воробьев, 65).
"Армавир": Руденок, Гаджибеков, Мирошниченко, Кутин, Лусикян (Суханов, 90), Безлихотнов (Каюмов, 72), Падерин (А.Дышеков, 72), Гурфов, Клопков, Романенко, Синявский (Мичуренков, 64).
Предупреждения: Гурфов, 12. Плетнев, 42. Камышев, 56. Мичуренков, 82. Богаев, 90+4.
Судья: Сухой (Люберцы).
6 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
"Химки" и "СКА-Хабаровск" также сыграли вничью (0:0).
"Химки" - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 0:0
"Химки": Хомич, Данилкин, Мильдзихов (Боженов, 33), Филин, Смирнов, Мостовой, Петрусев (Козлов, 76), Нетфуллин, Рязанцев, Белоус (Портнягин, 46), Алиев (Моргунов, 61).
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Опарин, Труфанов, Хомуха, Зайцев, Дедечко, Квеквескири, Федотов (Карасев, 69), Никифоров (Гарбуз, 53), Кабутов, Кабаев, Секульски (Радченко, 52. Базелюк, 81).
Предупреждения: Никифоров, 16. Зайцев, 65. Нетфуллин, 79.
Судья: Шадыханов (Москва).
6 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".