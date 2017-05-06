Вячеслав Матюшенко: "Не могу сказать, продлит ли "Тосно" контракт с Логашовым"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб в летнее трансферное окно будет приобретать не более семи игроков. Отметим, что команда, основанная в 2013 году, впервые в своей истории выступит в премьер-лиге в следующем сезоне.

– Докупаться игроки будут, но таких будет немного, не больше шести-семи человек, – цитирует ТАСС Матюшенко. – Костяк команды останется прежний, менять всех сразу не будем. Что касается Арсения Логашова, пока не могу сказать, будем ли продлевать с ним контракт. Впереди еще три игры – посмотрим.

Отметим, что Логашов перешел в "Тосно" минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона. До этого защитник выступал за "Локомотив". На данный момент на счету 25-летнего игрока 4 матча в ФНЛ.