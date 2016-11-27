Владислав Радимов: "Я рад, что "Зенит-2" не выиграл у "Балтики"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 24-го тура ФНЛ с "Балтикой" (1:1) отметил, что ничья с последней командой дивизиона будет уроком для команды. Специалист подчеркнул, что некоторые из его подопечных будут готовиться ко второй части сезона в составе первой команды.

– Главный тренер "Балтики" сказал, что в моменте с голом Долгова был пятиметровый офсайд. Что скажете?

– Мне по диагонали было не видно. Не знаю.

– Как вам сегодня судейство?

– А какие к нему могут быть сегодня вопросы? Пенальти?

– Владислав Николаевич, поздравляем вас с днем рождения! Желаем удачи. Скажите, вы довольны результатом?

– Знаете, я сегодня скажу пародоксальную мысль: я очень рад, что мы этот матч сегодня не выиграли. Для многих наших игроков это будет уроком. Потому что с "Балтикой", которая идет на последнем месте, нужно выходить и играть с первых минут. У нас еще не столько мастерства, чтобы выходить и обыгрывать на голом классе. Нам сегодня шлепнуло по голове, и это на будущее нашим пацанам – на каждый матч нужно выходить, и неважно, с кем ты играешь.

Если судить по тому, на каком месте находится "Балтика", то это потеря очков.

– Оцените в целом первую часть сезона.

– Мы довольны тем количеством очков, которые мы набрали. Если в прошлом году к этому моменту у нас было 25 очков, то в этом – 32. Мы опробовали несколько схем, и ребята хорошо это воспринимали. Мы не летели, как в прошлом году, с шашками наголо. Могу отметить, что и тренерский штаб стал умнее, и ребятам во многом удавалось показывать тот футбол, который мы хотели видеть.

– Какие планы на ближайшее время?

– До пятого числа тренируемся, потом уходим в отпуск. Те, кто понадобится основной команде, будут тренироваться с ними.

– Насколько вам как тренеру интересно участвовать в постоянном обновлении состава? Команда становится моложе с каждым годом.

– Я получаю колоссальное удовольствие, если чему-то могу научить игроков. В плане жизни, поведения на футбольном поле и технических моментов. Больше того, на каждую тренировку я еду как на праздник, с огромным удовольствием. Работы у нас еще непочатый край, но когда что-то получается, это хорошо.