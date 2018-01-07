Владимир Обухов: "Таких тренеров, как Петреску, я не встречал. В раздевалках летало вообще все"

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов в интервью "СЭ" отметил, что при бывшем главном тренере краснодарцев Дане Петреску футболисты не понимали, что делать. Он также добавил, что при наставнике в раздевалках летало все.
– Дану Петреску в "Кубани" не заплатили ни разу. Как в этой ситуации работать?
– Непросто. Тогда игры у "Кубани" в принципе не было. У Петреску силовой, простой стиль: ударить на форварда, а он зацепится. А футболистов набрали техничных, – отметил Обухов. – Вместо того, чтобы играть в пас, мы стали бить вперед. И просто не понимали, что делать.
Калешин поставил комбинационный стиль, привычный почти всем. И мы сходу выиграли три из пяти матчей и однажды сыграли вничью. Потом прошли сборы и неплохо выглядели весной. Немного не дотянули до стыковых матчей.
– Петреску запомнился эмоциями?
– Каждую игру. На сборах в Тирасполе все было спокойно. Ни одного крика от Петреску, все здорово. Но Армаш мне говорил: "Сейчас пойдет. Начнется сезон – увидишь истинное лицо Петреску".
Встречу 1-го тура с Нальчиком я должен был начинать в "старте", но из-за травмы в контрольном матче оказался в запасе. Пятая минута, кто-то не вернулся назад. Дан разворачивается, орет, бьет ногой по креслу, оно ломается, падает. У меня аж желание пропало выходить. Сколько я в "Спартаке" играл, но таких тренеров не встречал! В раздевалках летало вообще все, что замечал Петреску.
– Что резкого говорил вам Дан?
– В любом случае переводили нам все лояльнее. В основном Петреску говорил по-румынски, но иногда и по-английски. Думал, что ребята не понимали! Калешин гораздо спокойнее, как и Карпин. Валерий Георгиевич всегда вел себя с игроками достойно. (Александр МУЙЖНЕК)
Vedi
Помню Кубань Петреску с Траорэ , очень не плохая команда ПЛ была , помню Динамо с Петреску и его рекордную без проигрышную серию , а про Обухова из второй десятки ФНЛ оценивающий тренеров вообще не слышал. Значит игроки из ПЛ где раньше работал Петреску его понимали , а сегодняшние "техничные" ребята аж середины ФНЛ не поняли .
20:40
баламошка
С Петреску пипец как поступили. Не по-людски. Тем более он до этого кубань тренировал. Сволочи, реально поганые бандюганы. Хоть мне и на Петреску до лампочки, он же всё-таки не великий Валера К, но так с людями поступать нельзя. Это бандитизм и это не шутка. Гвидоны.
18:27