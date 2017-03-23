Вице-губернатор Краснодарского края уверен, что "Кубань" не задержится в ФНЛ, если команду будет финансировать Литвак

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда выразил уверенность в том, что "Кубань" не задержится в ФНЛ, если удастся договориться о финансировании команды бизнесменом Мишелем Литваком. Желто-зеленые, покинувшие премьер-лигу по итогам минувшего сезона, испытывают финансовые проблемы.

- Если удастся договориться с Литваком по текущему финансированию клуба, не думаю, что "Кубань" задержится в ФНЛ, - приводит "Р-Спорт" слова Долуды. - Он готов вкладываться в текущее финансирование очень серьезно. Настрой у него боевой - вывести команду в РФПЛ. Мы говорим о долгосрочной перспективе.

Многие инвесторы, ранее спонсировавшие "Кубань", давали деньги займами. Вот откуда появились долги. Сейчас ведутся переговоры по многим направлениям, рассматриваются самые разные варианты выхода из ситуации. Постараемся до конца года эти вопросы решить. 2 миллиарда рублей - сумма огромная, простых решений тут быть не может.