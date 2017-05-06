"Тюмень" забила 5 голов "Шиннику", "Спартак-2" проиграл "Тамбову"

В матче 35-го тура первенства России в ФНЛ "Тюмень" разгромила "Шинник" - 5:1. В другом поединке "Тамбов" на выезде одолел "Спартак-2" и сократил отставание от зоны стыковых матчей до трех очков, а от дубля красно-белых - до одного.

Первенство России

ФНЛ

35-й тур

"Тюмень" - "Шинник" (Ярославль) - 5:1 (2:0)

Голы: Кленкин, 7 (1:0). Рябокобыленко, 45+1 (2:0). Гоцук, 61 (2:1). Лешонок, 66 (3:1). Рябокобыленко, 77 - с пенальти (4:1). Лешонок, 90+1 (5:1).

"Тюмень": Обухов, Шакуро, Маслов (Шабаев, 80), Ахмедов, Гузь, Кленкин, Шляпкин (Лешонок, 58), Чудин (Пустозеров, 90+1), Теленков (Карпов, 88), Рябокобыленко, Чуканов.

"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Чистяков, Евсеев (Цховребов, 82), Царикаев, Нетфуллин, Дзахов (Султонов, 44), Айрапетян (Ослоновский, 25), Земсков (Лаук, 75), Низамутдинов.

Предупреждения: Маслов, 16. Айрапетян, 18. Ятченко, 28. Земсков, 36.

Судья: Мешков (Дмитров).

Тюмень. Стадион "Геолог".

"Спартак-2" (Москва) - "Тамбов" - 1:2 (0:1)

Голы: Шевчук, 36 (0:1). Давыдов, 53 (1:1). Часовских, 71 (1:2).

"Спартак-2": Песьяков, Хомуха, Сокол (Сакала, 81), Щербаков, Бакаев, Савичев (Рассказов, 70), Леонтьев, Пантелеев (Руденко, 43), Самсонов, Давыдов, Нимели (Полубояринов, 57).

"Тамбов": Вавилин, Овсиенко, Быстров, Горбатюк, Шляков, Шевчук, Чернышов (Рыбин, 64), Трусевич (Дутов, 84), Мурнин, Дорожкин (Часовских, 59), Делькин (Поярков, 68).

Предупреждение: Трусевич, 45.

Судья: Кукуян (Сочи).

Москва. Стадион "Спартак" (4-е поле).