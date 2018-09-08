"Тюмень" и "Луч" сыграли вничью

"Тюмень" и "Луч" сыграли в безголевую ничью - 0:0. На 83-й минуте встречи был удален нападающий гостей Станислав Прокофьев, который получил вторую желтую карточку.

"Луч" занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, "Тюмень" - на 16-м месте.

ОЛИМП - ФНЛ

10-й тур

"Тюмень" - "Луч" (Владивосток) - 0:0

"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Коваленко, Козлов, Теленков (Карпов, 90+1), Лаук, Чудин, Парняков (Шакуро, 77), Вотинов (Рябокобыленко, 35), Малоян (Глухов, 66).

"Луч" (Владивосток): Котляров, Степанец, Марущак, Суслов, Царикаев (Патрашко, 84), Павленко (Голышев, 63), Замалиев, Носов (Прокофьев, 81), Машнев, Гордиенко (Калугин, 72), Часовских.

Предупреждения: Часовских, 4. Степанец, 22. Замалиев, 74. Прокофьев, 83.

Удаление: Прокофьев, 83.

Судья: Матюнин (Москва).

8 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".

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