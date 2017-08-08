12:45 | Футбол — ФНЛ

"Томь" получила благодарственную грамоту от РПЦ

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"Томь" награждена благодарственной грамотой от Русской православной церкви. Как сообщает страница томичей в Твиттере, она была вручена за помощь в строительстве храма.

"Благодарственная грамота за бескорыстную помощь в богоугодном деле строительства и благоустройства Георгиевского храма, а также за усердные труды во славу РПЦ", - написано в грамоте.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Томь" вылетела из премьер-лиги. В этом году команда выступает ФНЛ и занимает 10-е место.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrey6201

И давно томичяне спонсируют строительство храмов в подмосковном Орехово-Зуево? В Томске с храмами все в порядке, всем хватает? И да, судя по дате на грамоте, было это все пару лет назад? Томи больше нечего написать в Твиттере, а СЭксу перепостить?

13:51

ЛокоМотив

ЖМОТЫ,че не могли игроков в святые произвести? ну или хотя бы в какие нибудь блаженые? они б тогда и барсу с реалом порвали

13:40