"Томь" получила благодарственную грамоту от РПЦ

"Томь" награждена благодарственной грамотой от Русской православной церкви. Как сообщает страница томичей в Твиттере, она была вручена за помощь в строительстве храма.
"Благодарственная грамота за бескорыстную помощь в богоугодном деле строительства и благоустройства Георгиевского храма, а также за усердные труды во славу РПЦ", - написано в грамоте.
Напомним, по итогам прошлого сезона "Томь" вылетела из премьер-лиги. В этом году команда выступает ФНЛ и занимает 10-е место.
ФК "Томь" получил благодарственную грамоту от Русской Православной Церкви за помощь в строительстве храма pic.twitter.com/D8PYKVRDFL– ФК "Томь" Томск (@fctomtomsk) 8 августа 2017 г.
Andrey6201
И давно томичяне спонсируют строительство храмов в подмосковном Орехово-Зуево? В Томске с храмами все в порядке, всем хватает? И да, судя по дате на грамоте, было это все пару лет назад? Томи больше нечего написать в Твиттере, а СЭксу перепостить?
13:51
ЛокоМотив
ЖМОТЫ,че не могли игроков в святые произвести? ну или хотя бы в какие нибудь блаженые? они б тогда и барсу с реалом порвали
13:40