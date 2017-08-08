"Томь" получила благодарственную грамоту от РПЦ

"Томь" награждена благодарственной грамотой от Русской православной церкви. Как сообщает страница томичей в Твиттере, она была вручена за помощь в строительстве храма.

"Благодарственная грамота за бескорыстную помощь в богоугодном деле строительства и благоустройства Георгиевского храма, а также за усердные труды во славу РПЦ", - написано в грамоте.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Томь" вылетела из премьер-лиги. В этом году команда выступает ФНЛ и занимает 10-е место.