"Томь" обыграла "СКА", "Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2"

"Томь" обыграла "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 9-го тура ОЛИМП - ФНЛ и вышла на первое место в турнирной таблице.

ОЛИМП - ФНЛ

9-й тур

"Томь" (Томск) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 4:1 (1:1)

Голы: Кузьмичев, 3 (1:0). Зайцев, 33 (1:1). Кухарчук, 49 (2:1). Шалаев, 73 (3:1). Ставпец, 79 (4:1).

"Томь" (Томск): Мелихов, Клещенко, Лисинков, Зуйков, Тихий, Шалаев, Гвинейский (Фомин, 70), Кухарчук, Калинский (Макурин, 85), Ставпец (Сасин, 80), Кузьмичев (Тлупов, 65).

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Генералов, Приндета, Гарбуз, Ненахов (Федотов, 74), Зайцев, Дедечко, Квеквескири (Алейник, 31), Кабутов, Казанков (Карасев, 31), Никифоров (Радченко, 61), Базелюк.

Предупреждения: Квеквескири, 15. Ненахов, 42. Карасев, 59. Калинский, 81. Тихий, 90+1.

Судья: Кукуян (Сочи).

01 сентября. Томск. Стадион "Труд".

В другом матче "Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2" (2:2).

ОЛИМП - ФНЛ

9-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 2:2 (1:1)

Голы: Бирюков, 17 (1:0). Макеев, 42 (1:1). Скроботов, 47 (1:2). Лебеденко, 52 (2:2).

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Цвейба, Божин, Кагермазов, Осипенко, Кузьмин (Макарчук, 76), Лебеденко, Ломакин (Афанасьев, 81), Мануковский, Молодцов, Бирюков (Орлов, 62. Митасов, 73).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Синяк (Байрамов, 79), Бугриев, Терентьев (Богаев, 59), Скроботов, Кириллов, Иванов (Казаков, 60), Мусаев, Капленко (Каккоев, 71), Прудников, Макеев.

Предупреждения: Прудников, 53. Осипенко, 81. Мануковский, 90. Мусаев, 90+1.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

01 сентября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

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