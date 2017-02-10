Спортивная база "Луча-Энергии" была обесточена из-за долгов

Пресс-атташе "Луча-Энергии" Андрей Вялков сообщил о том, что спортивная база клуба во Владивостоке была обесточена из-за долгов за электроэнергию. Ранее игроки "Луча" бойкотировали тренировки из-за задолженностей, но отказались от этой идеи после перевода около 30 миллионов рублей на погашение долгов из краевого бюджета.

- Действительно, база была обесточена, электроэнергии там нет, - приводит "Р-Спорт" слова Вялкова. - Там у нас кто-то жил, но, как он живет сейчас, я даже не могу сказать. У нас долги перед энергетиками, поэтому, увы, нас отключили. Такая ситуация впервые, то же самое и с подогревом поля.

Команда сейчас находится на сборе в Турции, но еще позавчера нам отписались находящиеся там игроки, что их собираются выселять из гостиницы. Видимо, каким-то образом удалось договориться, и сегодня команда еще живет, а завтра собирается, по идее, выезжать.

Сложно сказать насчет того, что именно там происходит с финансированием, это знает начальник команды, который сейчас находится в Турции. Я не могу сказать, сколько проплатили и вообще проплатили ли мы или живем в долг. Не знаю также, проплачен ли второй сбор.