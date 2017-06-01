Спортдир "Енисея": "До последнего момента ждали ответа от Тихонова"

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский подчеркнул, что с завтрашнего дня клуб будет обсуждать кандидатуру нового главного тренера. Ранее сообщалось, что Андрей Тихонов, возглавлявший красноярцев по ходу минувшего сезона, будет работать в "Крыльях Советов".

По информации "СЭ", соглашение 46-летнего специалиста с самарцами рассчитано на два года.

– До последнего момента ждали ответа от Тихонова, – сказал Петровский. – Всех, кто свободен, сейчас будут сватать к нам. Завтра соберемся и начнем обсуждать список свободных тренеров.

Напомним, что по итогам чемпионата России-2016/17 "Крылья" заняли 15-е место в премьер-лиге и вылетели в ФНЛ. "Енисей" под руководством Тихонова стал третьим в ФНЛ, но в переходных матчах уступил "Арсеналу". (Евгений БЕЛОУСОВ)