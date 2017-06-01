Тихонов – в "Крыльях" на два года

Как стало известно "СЭ", Андрей Тихонов подписал контракт с "Крыльями Советов" на два года.

Ранее "Енисей" объявил, что 46-летний специалист отказался подписывать новый контракт и продолжит свою карьеру в самарском клубе.

По итогам чемпионата России-2016/17 "Крылья" заняли 15-е место в премьер-лиге и вылетели в ФНЛ. "Енисей" под руководством Тихонова стал третьим в ФНЛ, но в переходных матчах уступил "Арсеналу".