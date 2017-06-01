Тихонов – в "Крыльях" на два года

Как стало известно "СЭ", Андрей Тихонов подписал контракт с "Крыльями Советов" на два года.
Ранее "Енисей" объявил, что 46-летний специалист отказался подписывать новый контракт и продолжит свою карьеру в самарском клубе.
По итогам чемпионата России-2016/17 "Крылья" заняли 15-е место в премьер-лиге и вылетели в ФНЛ. "Енисей" под руководством Тихонова стал третьим в ФНЛ, но в переходных матчах уступил "Арсеналу".
Москвич1985
успехов Андрею! Желаю прекрасно проявить себя в Самаре и через несколько лет сменить в Спартаке Карреру, который после блестящих результатов уйдет в топ-клуб на повышение!
14:25
Promesov
Тихонов лучший, удачи на новом месте работы!
14:19
Очень плохой мальчик
Енисей сознательно слил переходные игры,т.к. у него нет денег на РФПЛ.А в Крыльях есть.
14:18
palychhh
Решил, что для Енисея это потолок...
14:15