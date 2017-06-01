14:11 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Тихонов – в "Крыльях" на два года

4

Как стало известно "СЭ", Андрей Тихонов подписал контракт с "Крыльями Советов" на два года.

Ранее "Енисей" объявил, что 46-летний специалист отказался подписывать новый контракт и продолжит свою карьеру в самарском клубе.

По итогам чемпионата России-2016/17 "Крылья" заняли 15-е место в премьер-лиге и вылетели в ФНЛ. "Енисей" под руководством Тихонова стал третьим в ФНЛ, но в переходных матчах уступил "Арсеналу". 

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Москвич1985

успехов Андрею! Желаю прекрасно проявить себя в Самаре и через несколько лет сменить в Спартаке Карреру, который после блестящих результатов уйдет в топ-клуб на повышение!

14:25

Promesov

Тихонов лучший, удачи на новом месте работы!

14:19

Очень плохой мальчик

Енисей сознательно слил переходные игры,т.к. у него нет денег на РФПЛ.А в Крыльях есть.

14:18

palychhh

Решил, что для Енисея это потолок...

14:15