Спартак Гогниев: "В большинстве встреч "Кубань" оказывается ближе к победе, чем соперник"

Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев после гостевой победы в матче 18-го тура первенства ФНЛ над "Зенитом-2" (4:0) назвал соперника самолюбивой командой, укомплектованной игроками. Также форвард признался, что до начала игры у него было ощущение, что краснодарцы непременно добьются успеха.

– У меня перед каждым матчем ощущение, что мы непременно должны победить, – приводит официальный сайт "Кубани" слова Гогниева. – Мы как минимум не слабее ни одного из соперников, которым уступили, да и в большинстве встреч, в которых сыграли вничью, были гораздо ближе к победе.

Что касается поединка с "Зенитом-2", то это очень самолюбивая команда, укомплектованная игроками с хорошей выучкой и желанием доказать, что вторая команда клуба для каждого из них далеко не предел. Но ведь и у нас в составе футболисты приличного уровня, которые знают, что можно противопоставить команде такого, да и более высокого уровня.