Спартак Гогниев: "Руководство "Кубани" пообещало рассчитаться с долгами в ближайшее время"

Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев сообщил, что руководство клуба не стало называть футболистам конкретных сроков погашения долгов по зарплате, при этом заверив, что ситуация налаживается и выплаты будут произведены в ближайшее время. По информации "СЭ", долги перед футболистами составляют уже около четырех месяцев. Руководство клуба обещало погасить все долги до конца декабря, однако деньги игрокам и персоналу по-прежнему не поступили.

– Сказали, что в ближайшее время все долги покроют, – цитирует "Р-Спорт" Гогниева. – Мы едем на сборы 15-го числа. Сказали, что все нормализуется. По срокам руководителей можно понять – дабы не подводить себя и не говорить каких-то цифр, сроков не было обозначено. Заверили, что в ближайшее время все будет погашено, подготовка ко второй части сезона будет идти, как и у всех команд.