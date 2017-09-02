"Спартак-2" в меньшинстве проиграл "Лучу"

"Луч-Энергия" в матче 11-го тура ФНЛ в гостях победил "Спартак-2" со счетом 3:1. Красно-белые играли в меньшинстве после удаления Константина Щербакова на 22-й минуте встречи.
Первенство России
ФНЛ
11-й тур
"Спартак-2" (Москва) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:3 (0:0)
Голы: Гелоян, 48 (0:1). Болевич, 60 (0:2). Пантелеев, 71 (1:2). Мязин, 90+3 (1:3).
"Спартак-2": Максименко, Сокол, Мамин, Щербаков, Тигиев, Полубояринов, Самсонов, Пантелеев, Самбу (Красильниченко, 45), Нимели, Давыдов (Рудковский, 78).
"Луч-Энергия": Котляров, Болевич, Марущак, Насадюк, Соблиров, Маляка, Килин (Тихий, 86), Фомин, Гелоян (Хлебородов, 70), Гордиенко (Носов, 74), Бажев (Мязин, 84).
Предупреждение: Полубояринов, 68.
Удаление: Щербаков (Спартак-2), 22.
Судья: Васильев (Ижевск).
2 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".