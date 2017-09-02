"Спартак-2" в меньшинстве проиграл "Лучу"

"Луч-Энергия" в матче 11-го тура ФНЛ в гостях победил "Спартак-2" со счетом 3:1. Красно-белые играли в меньшинстве после удаления Константина Щербакова на 22-й минуте встречи.

Первенство России

ФНЛ

11-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:3 (0:0)

Голы: Гелоян, 48 (0:1). Болевич, 60 (0:2). Пантелеев, 71 (1:2). Мязин, 90+3 (1:3).

"Спартак-2": Максименко, Сокол, Мамин, Щербаков, Тигиев, Полубояринов, Самсонов, Пантелеев, Самбу (Красильниченко, 45), Нимели, Давыдов (Рудковский, 78).

"Луч-Энергия": Котляров, Болевич, Марущак, Насадюк, Соблиров, Маляка, Килин (Тихий, 86), Фомин, Гелоян (Хлебородов, 70), Гордиенко (Носов, 74), Бажев (Мязин, 84).

Предупреждение: Полубояринов, 68.

Удаление: Щербаков (Спартак-2), 22.

Судья: Васильев (Ижевск).

2 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".