"Спартак-2" с минимальным счетом проиграл "Сибири"

"Спартак-2" проиграл в гостях "Сибири" в матче 4-го тура Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги со счетом 0:1. Единственный гол по встрече в добавленное время первого тайма забил полузащитник Павел Киреенко.

Олимп-Первенство ФНЛ-2018/19

4-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Спартак-2" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Киреенко, 45+3 (1:0).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Полюткин, Аравин, Смирнов, Ларенц, Киреенко, Чеботару (Тумасян, 20. Парфинович, 46), Свежов, Гладышев (Коржунов, 6. Азаров, 77), Житнев.

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Маслов, Мамин, Гапонов, Полубояринов, Еременко (Воропаев, 46. Рудковский, 75), Тюнин, Игнатов (Бакаев, 46), Пантелеев, Нимели, Руденко.

Предупреждение: Полюткин, 55.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

04 августа. Новосибирск. Стадион "Спартак".