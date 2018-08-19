"Спартак-2" победил "Ротор" и вышел на 4-е место в ФНЛ

"Спартак-2" обыграл "Ротор" в матче 7-го тура первенства России в ФНЛ. Красно-белые вышли на четвертое место в турнирной таблице.
Первенство России
ФНЛ
7-й тур
"Спартак-2" (Москва) - "Ротор" (Волгоград) - 2:0 (0:0)
Голы: Нимели, 86 (1:0). Рудковский, 90+1 (2:0).
"Спартак-2": Терешкин, Рассказов, Мамин, Маслов, Гапонов, Игнатов (Бакаев, 59), Пантелеев, Ломовицкий (Рудковский, 72), Полубояринов, Еременко (Руденко, 52), Нимели (Тюнин, 90+1).
"Ротор": Фильцов, Бугаев, Байрыев, Пискунов, Эдиев, Попов, Воробьев, Друзин (Муллин, 88), Мязин (Абдулавов, 69), Николаев (Якуба, 82), Коротаев (Лобкарев, 59).
Предупреждения: Полубояринов, 50. Эдиев, 65. Друзин, 84. Рудковский, 84.
Судья: НИЗОВЦЕВ (Нижний Новгород).
19 августа. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/