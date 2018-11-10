"Сочи" одержал победу над "Зенитом-2"

"Сочи" обыграл "Зенит-2" в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ. По голу в этой встрече забили Максим Барсов и Никита Соломатов.

Сочинцы занимают 8-е место в турнирной таблице. Команда набрала 31 очко, отставая от зоны стыковых матчей на 1 очко.

Олимп-ФНЛ

21-й тур

"Сочи" - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 2:0 (0:0)

Голы: Барсов, 70 - с пенальти (1:0). Саламатов, 87 (2:0).

"Сочи": Заболотный, Калугин, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Песегов (Соловьев, 66), Померко, Горбунов (Саламатов, 86), Саная (Обольский, 61), Барсов (Лагатор, 77).

"Зенит-2": Гойло, Скроботов, Рукас, Синяк, Бугриев, Казаков (Плетнев, 55), Капленко (Макеев, 82), Мусаев, Камышев, Тарасов (Иванов, 63), Прудников.

Предупреждения: Миладинович, 89. Бугриев, 89.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

10 ноября. Сочи. Стадион "Фишт".