СМИ: решение о будущем "Луча" должно быть принято 25 января

Решение о будущем "Луча" должно быть принято 25 января, утверждает "РИА Новости". В конце декабря сообщалось, что руководство владивостокцев не выплачивает зарплату игрокам команды, и они смогут бесплатно покинуть клуб. Также клуб отказался от участия в Кубке ФНЛ-2019, который пройдет с 8 по 21 февраля на Кипре.

В середине января источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что долги клуба составляют более 200 миллионов рублей и есть вероятность, что "Луч" объявят банкротом. В понедельник источник сообщал агентству, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с футболистами "Луча" обещал поддержку футбольному клубу.

После 24 туров "Луч" занимает 10-е место в таблице Олимп-ФНЛ.