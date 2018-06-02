"СКА-Хабаровск" приступил к учебно-тренировочным сборам в Белоруссии

В рамках подготовки к сезону-2018/2019 "СКА-Хабаровск" отправился в Белоруссию, информирует официальный сайт клуба. Вчера команда провела первое учебно-тренировочное занятие на сборах в Минске.

В столице Белоруссии армейцы пробудут до 20 июня. Тренерский штаб команды планирует просмотреть потенциальных новичков и провести 5 контрольных матчей: ​

6 июня – "Динамо" (Минск, Белоруссия), 10 июня – "Барановичи" (Барановичи, Белоруссия), 13 июня – соперник будет определён позже, 16 июня – соперник будет определен позже, 19 июня – "Балтика" (Калининград).