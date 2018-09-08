"Сибирь" и "Ротор" победителя не выявили

"Сибирь" сыграла вничью с "Ротором" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ – 1:1. За новосибирскую команду отличился Александр Макаренко, за волгоградскую – Олег Николаев.

Полузащитник гостей Юрий Завезен на 58-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Сибирь" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, "Ротор" – на 18-м месте.

ОЛИМП – ФНЛ

10-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Ротор" (Волгоград) – 1:1 (0:1)

Голы: Николаев, 16 (0:1). Макаренко, 53 (1:1).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Смирнов, Ларенц, Азаров, Киреенко (Беляев, 76), Рыжков (Коржунов, 46), Свежов (Галыш, 46), Житнев.

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Байрыев, Маляров, Эдиев, Попов, Завезен, Воробьев (Янушковский, 72), Друзин, Шарипов (Карпов, 90+1), Коротаев (Самсонов, 84), Николаев (Мязин, 79).

Предупреждения: Свежов, 9. Аравин, 50. Завезен, 52.

Удаление: Завезен, 58.

Судья: Кукуян (Сочи).

08 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак".

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