Шишкин, Страндберг, Катрич, Сулейманов и Игнатьев не помогли: "Краснодар-2" потерпел первое поражение

"Краснодар-2" в домашнем матче 10-го тура Олимп-ФНЛ проиграл "Авангарду" (0:2). За вторую команду "быков" играли Роман Шишкин, Стефан Страндберг, Анатолий Катрич, Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.
"Краснодар-2" потерпел первое поражение в турнире.
Олимп – ФНЛ
10-й тур
"Краснодар-2" (Краснодар) – "Авангард" (Курск) – 0:2 (0:2)
Голы: Трошечкин, 5 (0:1). Альшин, 40 (0:2).
"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Голубев, Марков (Бочко, 77), Шишкин, Татаев (Назаров, 72), Страндберг, Катрич (Онугха, 62), Уткин, Сулейманов (Григорян, 84), Сергеев, Игнатьев.
"Авангард" (Курск): Чагров, Багаев, Войнов, Никитин, Дашаев, Акбашев, Земсков (Синяев, 78), Альшин (Батютин, 86), Трошечкин, Стеклов (Кубышкин, 75), Касьян (Руденко, 79).
Предупреждения: Стеклов, 33. Татаев, 45+1. Войнов, 57. Назаров, 76.
Судья: Волошин (Смоленск).
8 сентября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/