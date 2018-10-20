"Шинник" и "Луч" сыграли вничью

"Шинник" сыграл вничью с "Лучом" (0:0) в матче 17-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

"Шинник" набрал 24 очка и на данный момент занимает седьмое место. У "Луча" 20 очков и 12-я позиция.

Олимп-Первенство ФНЛ

17-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Луч" (Владивосток) - 0:0

"Шинник": Яшин, Иванов, Самошников, Магадиев, Цховребов, Самойлов (Деобальд, 85), Камилов (Алейников, 64), Нарылков (Кожемякин, 90+2), Гелоян, Булия, Самодин (Герасимов, 90).

"Луч": Котляров, Марущак, Царикаев, Болевич, Суслов, Замалиев, Пономаренко, Носов, Павленко (Калугин, 56. Визнович, 75), Гордиенко (Часовских, 46), Хлебородов (Голышев, 46).

Предупреждения: Магадиев, 55. Суслов, 69. Голышев, 90+2. Алейников, 90+3.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

20 октября. Ярославль. Стадион "Шинник".

Турнирная таблица – здесь.