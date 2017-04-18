Шамиль Газизов: "Динамо" обещало заплатить за Нарубина, но ожидание затянулось"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил, что у московского "Динамо" есть задолженность перед клубом по трансферу голкипера Сергея Нарубина. Ранее сообщалось, что столичный клуб должен уфимцам 500 тысяч евро. 35-летний Нарубин защищает цвета "Динамо" с 2016 года. Однако в текущем сезоне вратарь принял участие только в четырех матчах (три – в Кубке России, один – в ФНЛ).

– Действительно ли "Динамо" должно за Нарубина порядка 500 тысяч евро?

– Сумму называть не хотелось бы, но задолженность существует, – сказал Газизов. – Разговаривали с коллегами из столичного клуба, они обещали заплатить. Когда ожидание затянулось, мы обратились в РФС. Это обычная практика. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью "СЭ" с Шамилем Газизовым //

"Динамо" обязали доплатить "Уфе" 500 тысяч евро за Нарубина