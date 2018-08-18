Сергей Передня: "Я разочарован результатом матча с"Чертаново", вели 2:0..."

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Передня прокомментировал результат матча 7-го тура ФНЛ против "Чертаново" (2:2). Хабаровчане вели 2:0, но столичный клуб смог сравнять счет.

- Предупреждал ребят в перерыве, чтобы не прижимались к воротам, - начал Передня. - Но к сожалению, упустили победу, результатом я разочарован.

- С чем была связана замена Артема Самсонова?

- Хотели укрепить оборону, поэтому выпустили Самсонова, но пропустили второй, нужно было выпустить второго нападающего. (Никита АРМАНД)