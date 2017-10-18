Сергей Павлов - новый главный тренер "Ротора"

Новым наставником "Ротора-Волгоград" стал Сергей Павлов, информирует пресс-служба клуба. Он сменил на посту главного тренера Валерия Есипова. "Ротор-Волгоград" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.

- Задача перед командой не только сохранить прописку, но и выйти в премьер-лигу. Иначе я бы не приходил работать, - отметил Павлов.

Последнее время Павлов работал в Казахстане. Ранее он тренировал разные российские клубы. Около 20 лет был тренером "Текстильщика" из Камышина. Затем работал в "Сатурне", "Уралане", "Торпедо", "Кубани" и "Спартаке", где был помощником.