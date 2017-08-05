Сергей Чепчугов: "Пожелал Акинфееву побыстрее поправиться"

Голкипер "Енисея" Сергей Чепчугов после победы над "Спартаком-2" (2:1) в матче 6-го тура первенства ФНЛ отметил, что не жалеет о своем уходе из ЦСКА, поскольку пересидел на лавке. Также он сообщил, что отправил сообщение своему бывшему партнеру Игорю Акинфееву с пожеланием скорейшего выздоровления.

– Сегодня "Енисей" обыграл "Спартак-2". Для вас по-прежнему ли принципиальны матчи со "Спартаком"?

– Лично для меня уже не принципиально победить красно-белых, потому что я уже в новой команде. Было важно просто взять три очка. В пошедшем туре мы получили хорошую пощечину, а сегодня исправились.

– Как вам работается с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым – легендарными спартаковскими личностями?

– Это квалифицированные специалисты и у них хорошие тренировки. Наша задача – выход в премьер-лигу, и нам предстоит много работы.

– Жалеете, что пришлось покинуть ЦСКА?

– Нет, не жалею. Я уже насиделся и мне пора играть. Но за командой слежу и переживаю. У армейцев не стоит других задач, кроме первого места в чемпионате. Виктор Гончаренко отличный специалист и тактически все в команде выстроено грамотно.

– Игорь Акинфеев получил травму в матче с АЕК. Общались с ним?

– Я написал ему сообщение и пожелал побыстрее поправиться.

– Как чувствуете себя в новой команде? Ощущаете себя лидером?

– Мы здесь все, как одна семья. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)