Сергей Чепчугов: "Пожелал Акинфееву побыстрее поправиться"

Голкипер "Енисея" Сергей Чепчугов после победы над "Спартаком-2" (2:1) в матче 6-го тура первенства ФНЛ отметил, что не жалеет о своем уходе из ЦСКА, поскольку пересидел на лавке. Также он сообщил, что отправил сообщение своему бывшему партнеру Игорю Акинфееву с пожеланием скорейшего выздоровления.
– Сегодня "Енисей" обыграл "Спартак-2". Для вас по-прежнему ли принципиальны матчи со "Спартаком"?
– Лично для меня уже не принципиально победить красно-белых, потому что я уже в новой команде. Было важно просто взять три очка. В пошедшем туре мы получили хорошую пощечину, а сегодня исправились.
– Как вам работается с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым – легендарными спартаковскими личностями?
– Это квалифицированные специалисты и у них хорошие тренировки. Наша задача – выход в премьер-лигу, и нам предстоит много работы.
– Жалеете, что пришлось покинуть ЦСКА?
– Нет, не жалею. Я уже насиделся и мне пора играть. Но за командой слежу и переживаю. У армейцев не стоит других задач, кроме первого места в чемпионате. Виктор Гончаренко отличный специалист и тактически все в команде выстроено грамотно.
– Игорь Акинфеев получил травму в матче с АЕК. Общались с ним?
– Я написал ему сообщение и пожелал побыстрее поправиться.
– Как чувствуете себя в новой команде? Ощущаете себя лидером?
– Мы здесь все, как одна семья. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Игорь Акинфеев
- Сергей Чепчугов
- Дмитрий Аленичев
- ЦСКА (футбол)
- Егор Титов
- Спартак (футбол)
- Енисей (Футбол)
- АЕК Афины (футбол)
- Спартак-2
bvb1987
всю карьеру почти просидел на лавке)
22:56 5 августа