Рустем Хузин: "Командам со стадионами ЧМ нужно пробиваться в РПЛ"

Главный тренер "Луча" Рустем Хузин поделился впечатлениями о работе в Олимп-ФНЛ. Специалист, возглавивший владивостокцев этим летом, выразил мнение, что команды, получившие стадионы чемпионата мира-2018, должны подниматься в премьер-лигу. На данный момент в Олимп-ФНЛ таких команд четыре: "Балтика", "Нижний Новгород", "Ротор" и "Мордовия".

– Сравнивать команды ФНЛ и РПЛ не стоит. Все-таки премьер-лига – это другой, более высокий уровень, а в нашем турнире больше борьбы, беготни, – цитирует "Реальное время" Хузина. – Но в целом наша лига очень ровная и сильная. И то, что в командах ФНЛ появляется много игроков премьер-лиги, хорошо и для болельщиков, и для всего первенства, оно становится интереснее.

– На ваш взгляд, команды второго по силе дивизиона России подтягиваются к уровню игроков РПЛ или все-таки бывшие футболисты элиты идут по нисходящей?

– Каждый случай индивидуален. Да, есть футболисты уровня премьер-лиги, которым нужна перезагрузка. Думаю, полсостава "Балтики" должны играть в РПЛ, как и Никита Бурмистров с Иваном Соловьевым из "Сочи" или Александр Сапета из "Нижнего Новгорода" – я называю имена наиболее ярких игроков.

– Кроме того, нынешнее первенство ФНЛ и по антуражу совершенно иное, нежели все предыдущие: четыре клуба лиги играют на стадионах, построенных к чемпионату мира. На матчи собирается по 30 тысяч зрителей!

– Конечно, играть при той аудитории, которую собирают новые стадионы, гораздо интереснее, чем при двух-трех тысячах зрителей, хотя и остальные арены ФНЛ вроде бы неплохие. Когда команду хозяев гонит вперед 30 тысяч болельщиков, она просто не должна плохо играть. Да и гостям интереснее и ответственнее играть при полных трибунах. Понятно, что это наследие чемпионата мира, и очень хочется, чтобы та любовь, которая проснулась к своим командам в болельщиках Саранска или Нижнего Новгорода, сохранилась. Насколько мне известно, "Нижний Новгород" изначально не ставил задачу выхода в РПЛ, но, увидев, что сезон получается, а зрители приходят на каждый матч, задумался о повышении в классе. В Волгограде болельщики не оставляют свою команду ни при каких раскладах, верят в "Ротор", как бы он ни играл. И такие условия – шикарный стадион, великолепное поле, потрясающую атмосферу на матчах – хотелось бы сохранить надолго, а не на год-два. И командам, которые после чемпионата мира получили современные стадионы, конечно же, нужно пробиваться в премьер-лигу.