Руководство "Ротора" 23 августа рассмотрит заявление Евдокимова об отставке

Руководство "Ротора" сегодня, 23 августа, рассмотрит заявление главного тренера команды Роберта Евдокимова об отставке, сделанное накануне. 22 августа волгоградцы в 1/32 финала Кубка России проиграли "Сызрани-2003" (1:1, 3:4 – по пенальти).

– Заявление о своей возможной отставке главный тренер сделал на послематчевой пресс-конференции в Сызрани, это его личное заявление, официального заявления пока нет, – цитирует ТАСС пресс-атташе "Ротора" Дмитрия Моторина. – Сейчас команда вернется, мы все обсудим и, думаю, сегодня оно будет.

Напомним, Евдокимов возглавил "Ротор" в мае этого года. Под его руководством команда после семи туров Олимп-Первенства ФНЛ занимает предпоследнее, 18-е место в турнирной таблице.