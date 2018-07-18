Президент ФНЛ не стал комментировать требование "Армавира" о техническом поражении "СКА-Хабаровск".

Президент ФНЛ Игорь Ефремов отказался отвечать на вопросы "СЭ" по поводу ситуации с матчем "СКА-Хабаровск" – "Армавир" (3:0). Гости настаивают на том, что дисквалифицированный футболист дальневосточников Ираклий Квеквескири не мог участвовать в этой игре.

– Никаких комментариев давать не буду, спрашивайте у тех, кто требует переигровки, – сказал Ефремов.

"Армавир" требует засчитать хабаровчанам техническое поражение. "СКА-Хабаровск" выступил с заявлением, что Квеквескири мог выступать в этом матче. Итоговое решение будет принимать КДК РФС. (Игорь НОВИКОВ)