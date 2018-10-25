Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал "СЭ" погодную ситуацию в

Сочи и возможный перенос ближайшего домашнего матча сочинского клуба со стадиона

"Фишт" - 4 ноября с "Факелом" в 20-м туре Олимп-ФНЛ. За последние дни в Краснодарском крае выпали сильные осадки, вызвавшие подтопление зданий, а также проблемы с авиационным и автомобильным сообщением.

- До ближайшей игры "Сочи" на своем стадионе еще 10 дней, - говорит Ефремов. -

Поэтому пока не обсуждали тему возможного переноса.

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин ранее заявил "СЭ", что погода в

регионе вскоре нормализуется и встречу с воронежцами команда проведет на

стадионе "Фишт". (Евгений Белоусов)

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