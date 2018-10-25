Главный тренер "Сочи": "Погодного коллапса у нас нет, будем играть на "Фиште"

Главный тренер ФК "Сочи" Александр Точилин заявил "СЭ", что погодная ситуация в регионе вскоре нормализуется и ближайший домашний матч Олимп-ФНЛ (4 ноября с "Факелом" в 20-м туре) команда проведет на стадионе "Фишт". В Краснодарском крае выпали сильные осадки, вызвавшие подтопление домов, больниц и школ, а также проблемы с авиационным и автомобильным сообщением.

- Дождь идет, но коллапса нет, - сообщил Точилин. - Будем принимать

соперников на "Фиште". Сначала отыграем на выезде 28 октября (с "Шинником" в 19-м туре – Прим. "СЭ"), а когда вернемся, обещают уже солнечную погоду – начиная с воскресенья. (Евгений Белоусов)

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