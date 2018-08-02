Президент "Армавира" Валентин Климко: "Заявление о снятии команды с ФНЛ - моя личная позиция"

Президент "Армавира" Валентин Климко - о возможном снятии клуба с розыгрыша ФНЛ-2018/19.



- В КДК творится беспредел, - сказал Климко "СЭ". - Не могу говорить за акционеров клуба, решение принимать им, заявление о том, что "Армавир" должен сняться с ФНЛ – моя личная позиция. Основана она на одном: любой гражданин Российской Федерации должен соблюдать закон.

Есть футбольные правила, прописанные в регламенте. Там сказано, что ответственность за неправомерное участие футболиста в матче, получившего дисквалификацию, несет футбольный клуб. В дисциплинарном регламенте есть статьи, в которых говорится, что вне зависимости от того, из какой лиги под эгидой РФС ни пришел бы этот футболист, санкции после красной карточки действуют. Это правило было недавно отменено только для РПЛ, для остальных турниров все в силе.

Ни футболист, ни лига не несут ответственности за подобные инциденты, а – черным по белому – клуб. Никаких доводов в защиту СКА по окончании заседания КДК нам предоставлено не было, просто поставили перед фактом отказа. Я не имею ничего против хабаровчан, я – за закон. В случае его нарушения виновный должен понести ответственность. Господин Григорьянц не видит очевидного нарушения, хотя он поставлен на должность в КДК именно для этого.

Мы собрались перед сезоном, согласовали регламент, то есть, законы, по которым будем играть. Если они попираются, то получится так, что сегодня пострадает "Армавир", завтра – "Локомотив", еще какой-нибудь клуб. Надо определиться: или мы живем по закону, или так, как скажут Григорьянц, Иванов, Петров, Сидоров, еще кто-нибудь.

Мы договорились играть по утвержденному регламенту, в нем написано, кто должен нести ответственность в таких случаях. Любой болельщик может прочесть регламент и понять, кого и за что наказывают, для этого необязательно быть юристом. Решений, которое отличаются от прописанного, не понимаю.



Напомним, что в 1-м туре ФНЛ в матче между "Армавиром" и хабаровским СКА в составе армейцев принял участие футболист Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре "Арарат" - "Зоркий" (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев). "Армавир" подал протест в КДК с требованием засчитать хабаровчанам поражение, но КДК не установил вины дальневосточников и отказал им в удовлетворении их требований. (Иван ТОРОПЦЕВ)