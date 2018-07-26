Президент "Армавира": "Мы подали заново жалобу не как протест, а как заявление о нарушении регламента"

Президент "Армавира" Валентин Климко прокомментировал "СЭ" ситуацию с отказом КДК РФС рассмотреть протест на результат матча первого тура первенства ФНЛ против "СКА-Хабаровск" (0:3). Ранее представители "Армавира" обжаловали результат из-за участия в игре футболиста Ираклия Квеквескири, который не должен был играть в этом матче из-за красной карточки, полученной в прошлом сезоне в ПФЛ.

Данное наказание несет автоматическую дисквалификацию на первую встречу следующего чемпионата.

- Я абсолютно понимаю позицию Григорьянца (главы КДК - Прим. "СЭ"), - сказал Климко. - Вопрос в том, что мы заявление подали, только написали не протест, так как при появлении слова "протест" мы должны были успеть занести в протокол матча. Сейчас это будет заявление о нарушении регламента, которое мы уже подали. Текст один и тот же. Зарегистрировали его в КДК, зарегистрировали свою просьбу в лигу, чтобы встала на защиту своего регламента. Насколько я знаю, она тоже заявление свое подает в КДК. Это процессуальные вопросы, не больше, ни меньше.

- Когда будет обсуждаться заявление?

- В ближайшие день-два назначат дату рассмотрения. Я думаю, что на следующем собрании комитета . (Арман МКРТЧЯН)