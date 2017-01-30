"Мордовия" отстранила Черышева и рассталась с Бибиковым

Как стало известно "СЭ", "Мордовия" отстранила от работы главного тренера команды Дмитрия Черышева. И.о. наставника команды назначен Марат Мустафин. Клуб также расстался с директором Владимиром Бибиковым.

47-летний специалист возглавил команду из Саранска перед началом текущего сезона. Под его руководством "Мордовия" провела 24 матча ФНЛ, одержав шесть побед, четыре раза сыграв вничью и уступив в 14 встречах. К зимнему перерыву "Мордовия" подошла на 18-м месте в таблице. (Виталий АЙРАПЕТОВ)