"Мордовия" отстранила Черышева и рассталась с Бибиковым

Как стало известно "СЭ", "Мордовия" отстранила от работы главного тренера команды Дмитрия Черышева. И.о. наставника команды назначен Марат Мустафин. Клуб также расстался с директором Владимиром Бибиковым.
47-летний специалист возглавил команду из Саранска перед началом текущего сезона. Под его руководством "Мордовия" провела 24 матча ФНЛ, одержав шесть побед, четыре раза сыграв вничью и уступив в 14 встречах. К зимнему перерыву "Мордовия" подошла на 18-м месте в таблице. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
EVIL915
karlikf1 20:31 /// У Тиши, в Енисее, такие же кадры! Где его команда, и где Саранск в таблице... Мало Енисея - возьми Хабаровск... Та же самая ситуация! Черыш и Волгу в своё время не потянул, и Мордовию не может вытянуть. А про долги и состав - он знал куда шёл, значит был уверен в своих силах! А в итоге - обос...
22:20 30 января
shpasic
скоро и его сынишку в Вильярреале отстранят, если он, правда, из лазарета выпишется.
20:40 30 января
karlikf1
Проба положительна, я так понимаю, что ты с сарказмом это написал и что Гвардиола, Венгер, Дель Боске или Лёв напр. с этим же составом Мордовии и с теми же многомесячными долгами по получке дали бы другой результат?
20:31 30 января
Ботаникум
Лавров на российской футбольной ниве Митя не словил! Придётся зарабатывать пиаром сынишки Дениски и бухтеть бесконечные (куда там Шехерезаде) "Сказки про Дениску из "Реала"".
20:30 30 января
Проба положительна
Хороший резалт для классного тренера!!! В таком и был уверен)
20:14 30 января