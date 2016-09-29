"Мордовия" не выплатила долги игрокам и тренерам за прошлый сезон

Генеральный директор Профсоюза футболистов России (ПФР) Александр Зотов сообщил, что в "Мордовии" остаются долги по зарплате за прошлой сезон. Ранее клуб был оштрафован за долги перед четырьмя футболистами. Клуб должен был выплатить штраф за неисполнение принятых ранее решений Палаты по разрешению споров РФС о выплате долгов Игорю Шитову, Евгению Шипицину, Алексею Иванову и Павлу Игнатовичу.

– Безобразная ситуация в "Мордовии". С футболистами и тренерами до сих пор не расплатились за прошлый сезон, – написал Зотов в своем твиттере.