Милевский не попал в стартовый состав "Тосно" из-за лимита на легионеров

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 14-го тура ФНЛ с нальчикским "Спартаком" (1:1) отметил, что бывший форвард сборной Украины Артем Милевский на попал в стартовый состав из-за лимита на легионеров. Футболист, который 1 сентября подписал с "Тосно" двухлетний контракт, в заявку на матч попал, но на поле не вышел.

– Милевский? На поле может быть только три легионера, – подчеркнул Парфенов. – У нас было трое на поле, и нужно было делать двойную замену. Не всегда это пойдет на пользу. Может пойти, а может и не пойти. В такой матч, когда игра идет на встречных курсах, еще надо войти. Он готов на какой-то промежуток времени. Мы на него рассчитываем очень сильно, как и на любого нашего игрока. Так что здесь такой момент технический – четырех легионеров на поле не выпустишь.