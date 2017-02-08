Макеев заявлен за "Спартак-2"

"Спартак" перевел защитника Евгения Макеева во вторую команду, которая выступает в ФНЛ. Россиянин числится в заявке "Спартака-2" на официальном сайте ФНЛ. При этом игрок имеет право выступать за основную команду в премьер-лиге.

Макеев пропустил старт сезона-2016/17 из-за травмы колена. Защитник в нынешнем сезоне провел за "Спартак" только два матча в чемпионате России.

После 17 туров чемпионата России московский "Спартак" занимает первое место, имея в своем активе 40 очков. "Спартак-2" в первенстве ФНЛ занимает шестое место, набрав после 24 туров 36 очков.