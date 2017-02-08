17:45 8 февраля | ФУТБОЛ — ФНЛ

Макеев заявлен за "Спартак-2"

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"Спартак" перевел защитника Евгения Макеева во вторую команду, которая выступает в ФНЛ. Россиянин числится в заявке "Спартака-2" на официальном сайте ФНЛ. При этом игрок имеет право выступать за основную команду в премьер-лиге. 

Макеев пропустил старт сезона-2016/17 из-за травмы колена. Защитник в нынешнем сезоне провел за "Спартак" только два матча в чемпионате России.

После 17 туров чемпионата России московский "Спартак" занимает первое место, имея в своем активе 40 очков. "Спартак-2" в первенстве ФНЛ занимает шестое место, набрав после 24 туров 36 очков.

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/teams/134/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Gladiator-76

Это нормально. Сезон закончится, а там Евгений сможет и новый клуб найти.

20:37 8 февраля

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